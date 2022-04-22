Во Владимирской области продолжается весеннее половодье. В настоящее время происходит снижение...

Во Владимирской области продолжается весеннее половодье.В настоящее время происходит снижение уровней воды на малых реках и рост на крупных. Например, за сутки на реке Серая уровень воды опустился на 16 см. На Клязьме за сутки уровень воды вырос на 15 см.Мониторинг обстановки осуществляется при помощи 11 гидрологических постов и 16 водомерных линеек, беспилотных авиационных систем.По состоянию на 22 апреля на территории области подтоплены 4 участка дороги и 38 приусадебных участков.На контроле находится функционирование переправы через реку Клязьма в Вязниковском районе. В заречной зоне расположено 16 населенных пунктов, в которых проживают 495 человек, в том числе 44 ребёнка.В ближайшие 3 дня прогнозируется: подтопление водами реки Клязьма до 10-ти приусадебных участков в микрорайоне Заречная Слободка города Ковров, и подтопление до 25-ти приусадебных участков в посёлке Мстёра Вязниковского района в результате подъема уровня воды в реке Мстёрка и реке Тара, которыми питается река Клязьма.Угроза подтопления жилых домов отсутствует. Жизнеобеспечение населения не нарушено, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Фото: 33.mchs.gov.ru/