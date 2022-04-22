В Юрьев–Польском 55-летний мужчина украл 15 тысяч рублей у подруги своей сожительницы. В середине апреля 2021 года 44-летняя жительница Юрьев-Польского района обратилась в полицию. Женщина

В Юрьев–Польском 55-летний мужчина украл 15 тысяч рублей у подруги своей сожительницы. В середине апреля 2021 года 44-летняя жительница Юрьев-Польского района обратилась в полицию. Женщина сообщила о краже 15 тысяч рублей. Женщина пояснила полицейским, что в день пропажи денег она отдыхала в компании приятелей. Полицейские установили, что накануне пропажи денег местная жительница пришла в гости