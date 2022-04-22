Смотрите в выпуске программы Вести-Владимир: Поворот на Восток Как во Владимире встретили...

Смотрите в выпуске программы "Вести-Владимир":Поворот на ВостокКак во Владимире встретили послов из Азии и Африки, и что может предложить 33 регион своим партнерам?Николаю Виноградову – 75Он стоял у руля региона в самые трудные времена. Экс-губернатору Владимирской области Николаю Виноградову - 75.Лайки и репостыСнеговики в апреле и грязевые озера в Коврове.. Что обсуждали пользователи социальных сетей на этой неделе?