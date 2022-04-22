Смотрите в выпуске программы Вести-Владимир:
Куда писать?
В поселке Муромцево Судогодского...
Смотрите в выпуске программы "Вести-Владимир":
Куда писать?
В поселке Муромцево Судогодского района закрывают единственное отделение почты. Куда идти за письмами и пенсией?
Аграрный вопрос
Глава региона Александр Авдеев встретился с владимирскими аграриями. Как намерены развиваться производители и что им мешает?
Пьеса на чемоданах
Вокзал превратился в сцену. Владимирские пассажиры стали зрителями необычной театральной постановки.