Смотрите в утреннем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Пожар в Костерёво
Пять человек...
Смотрите в утреннем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Пожар в Костерёво
Пять человек эвакуированы, одного пришлось выносить на руках. В Костерево ликвидировали крупный пожар.
- Лайки и репосты
Апрельские снеговики и грязевые озера в Коврове. Что обсуждали пользователи соцсетей на этой неделе?
- Нерль разлилась
Белая лебедь русской архитектуры поплыла... Туристы и жители региона любуются разливом на Нерли. Какой он в этом году?