Смотрите в утреннем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Пожар в Костерёво Пять человек...

Смотрите в утреннем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Пожар в КостерёвоПять человек эвакуированы, одного пришлось выносить на руках. В Костерево ликвидировали крупный пожар.- Лайки и репостыАпрельские снеговики и грязевые озера в Коврове. Что обсуждали пользователи соцсетей на этой неделе?- Нерль разлиласьБелая лебедь русской архитектуры поплыла... Туристы и жители региона любуются разливом на Нерли. Какой он в этом году?