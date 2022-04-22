Владимир посетили послы двенадцати стран Африки и Азии. Что сегодня 33 регион может предложить...

Владимир посетили послы двенадцати стран Африки и Азии. Что сегодня 33 регион может предложить своим экономическим партнерам? Репортаж Любови Клюквиной.Иностранных гостей встречают по-русски - с песнями, рожками, медовухой и блинами. Знакомят с народными художественными промыслами, историческим центром Владимира - "Улицей Искусств - Георгиевской". В составе делегации послы из стран Азии и Африки, их советники и переводчики. Приехали партнеры по инициативе, одобренной руководством Министерства иностранных дел. Цель - познакомить гостей с потенциалом региона, установить прямые деловые контакты. Посол Центральноафриканской Республики привез владимирским фермерам южные семена.Леон Додону-Пунагаза, чрезвычайный и полномочный посол Центральноафриканской Республики в Российской Федерации:- Я бы хотел посетить сельскохозяйственные учреждения или какие-то плантации. Я бы хотел попробовать семечки из Центральной Африки посадить во Владимире.Посла из Бенина заинтересовала возможность обучения африканских студентов во Владимирском госуниверситете.Акамби Андре Окунлола Биау, чрезвычайный и полномочный посол Республики Бенин в Российской Федерации:- Сегодня у нас в Бенине мы должны отвечать на один вопрос: "Что вы можете делать?" Для этого, чтобы решить этот вопрос, надо иметь очень высокое техническое образование. Может быть у нас будет какой-то договор?Знаур Гассиев, чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в Российской Федерации:- У нас очень тесное взаимодействие в культурной сфере. Мы взаимодействуем с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, мы часто посещаем Владимирскую область. У нас договор достаточно рабочий, он работает, действует, чему мы очень рады.Поездка дипломатов в 33 регион намечалась уже давно. "Выбор Владимирской области не случаен", - делится замдиректора Департамента государственного протокола МИД России Елена Подолько.Елена Подолько, замдиректора Департамента государственного протокола МИД России:- Владимирская область развивается динамично. В промышленном плане тоже демонстрирует большие успехи, развита инфраструктура, идет подготовка высококвалифицированных кадров. Это все те направления, которые интересуют наших зарубежных партнеров.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Сейчас в таком драматически меняющемся мире вопросы, к примеру, продовольственной безопасности выходят на первый план. И, безусловно, здесь и центральный регион, и Владимирская область, и наши соседи могли бы стать частью кооперационных цепочек по всему миру. Это вопросы и поставки/перемещения удобрений.Благодаря строительству трассы М-12 мы тоже станем частью нового шелкового пути, заявил глава региона. Магистраль позволит перемещать между странами оборудование, комплектующие, продукты... А значит сотрудничество с Востоком будет только нарастать.Любовь Клюквина, Андрей Синягин.Вести "Владимир"