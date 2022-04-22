Владимир посетили послы двенадцати стран Африки и Азии. Что сегодня 33 регион может предложить...
Владимир посетили послы двенадцати стран Африки и Азии. Что сегодня 33 регион может предложить своим экономическим партнерам? Репортаж Любови Клюквиной.
Иностранных гостей встречают по-русски - с песнями, рожками, медовухой и блинами. Знакомят с народными художественными промыслами, историческим центром Владимира - "Улицей Искусств - Георгиевской". В составе делегации послы из стран Азии и Африки, их советники и переводчики. Приехали партнеры по инициативе, одобренной руководством Министерства иностранных дел. Цель - познакомить гостей с потенциалом региона, установить прямые деловые контакты. Посол Центральноафриканской Республики привез владимирским фермерам южные семена.
Леон Додону-Пунагаза, чрезвычайный и полномочный посол Центральноафриканской Республики в Российской Федерации:
- Я бы хотел посетить сельскохозяйственные учреждения или какие-то плантации. Я бы хотел попробовать семечки из Центральной Африки посадить во Владимире.
Посла из Бенина заинтересовала возможность обучения африканских студентов во Владимирском госуниверситете.
Акамби Андре Окунлола Биау, чрезвычайный и полномочный посол Республики Бенин в Российской Федерации:
- Сегодня у нас в Бенине мы должны отвечать на один вопрос: "Что вы можете делать?" Для этого, чтобы решить этот вопрос, надо иметь очень высокое техническое образование. Может быть у нас будет какой-то договор?
Знаур Гассиев, чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в Российской Федерации:
- У нас очень тесное взаимодействие в культурной сфере. Мы взаимодействуем с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, мы часто посещаем Владимирскую область. У нас договор достаточно рабочий, он работает, действует, чему мы очень рады.
Поездка дипломатов в 33 регион намечалась уже давно. "Выбор Владимирской области не случаен", - делится замдиректора Департамента государственного протокола МИД России Елена Подолько.
Елена Подолько, замдиректора Департамента государственного протокола МИД России:
- Владимирская область развивается динамично. В промышленном плане тоже демонстрирует большие успехи, развита инфраструктура, идет подготовка высококвалифицированных кадров. Это все те направления, которые интересуют наших зарубежных партнеров.
Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:
- Сейчас в таком драматически меняющемся мире вопросы, к примеру, продовольственной безопасности выходят на первый план. И, безусловно, здесь и центральный регион, и Владимирская область, и наши соседи могли бы стать частью кооперационных цепочек по всему миру. Это вопросы и поставки/перемещения удобрений.
Благодаря строительству трассы М-12 мы тоже станем частью нового шелкового пути, заявил глава региона. Магистраль позволит перемещать между странами оборудование, комплектующие, продукты... А значит сотрудничество с Востоком будет только нарастать.
Любовь Клюквина, Андрей Синягин.
Вести "Владимир"