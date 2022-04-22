Ассортимент продукции весьма широк. Всего более 10 видов, от пшеничной и ржаной до кукурузной.
Владимирская область за апрель-март экспортировала более 190 тонн муки. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Ассортимент продукции весьма широк. В линейке представлено более 10 видов, от пшеничной и ржаной до кукурузной.
Среди экзотических - товар из сушёной черемухи, а также мука из псиллиума - это волокно, которое производят из семян подорожника.
В списке контрагентов шесть государств, самыми крупными из которых являются Казахстан и Беларусь.