Цель поездки - налаживание экономических и гуманитарных связей, знакомство с культурно-туристическим потенциалом 33-го региона.

Владимирскую область посетили послы из 11 государств Азии, Африки, а также представители Южной Осетии. В списке: Ангола, Бенин, Гвинея, Индонезия, Кения, КНДР, Танзания, ЦАР, Эритрея, Эфиопия, ЮАР.Цель поездки - налаживание экономических и гуманитарных связей, знакомство с культурно-туристическим потенциалом 33-го региона.«И Россия, и Владимирская область остаются максимально открытыми для международного сотрудничества», - подчеркнул губернатор Александр Авдеев.К примеру, несмотря на расстояния, товарооборот между Индонезией и Россией активно растёт: в прошлом году зафиксированы рекордные цифры.«Очень надеемся, что мы сохраним эту тенденцию. Есть огромное количество товарных позиций, которые могут быть востребованы на рынках обеих государств», – подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в РФ Жозе Тавареш.В программе дипломатического визита – знакомство с историко-культурными достопримечательностями Владимира и Суздаля, посещение завода «Беко» в Киржачском районе и агрокультурного комплекса «Богдарня» в Петушинском районе.