Во Владимирскую область с двухдневным визитом посетили дипломаты из 12 стран. Делегация прибыла с целью наладить экономические и гуманитарные связи, познакомиться с культурно-туристическим

Во Владимирскую область с двухдневным визитом посетили дипломаты из 12 стран. Делегация прибыла с целью наладить экономические и гуманитарные связи, познакомиться с культурно-туристическим потенциалом нашего региона. Дипломатов встретил лично врио губернатора Александр Авдеев. Он пообещал подробнее рассказать об огромном культурно-историческом наследии Владимирской области и её не менее огромном потенциале. В ходе встречи обсуждались разные направления