Для сохранения перспектив развития АПК необходимо исключить повсеместную застройку территорий жилыми домами.

Владимирские депутаты запретят строительство домов на сельхозугодиях. Об этом они договорились на очередном заседании Законодательного собрания.Как пояснил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов, законопроект важен для развития малых фермерских хозяйств. Необходимо исключить повсеместную застройку территорий жилыми домами.«Список муниципальных образований, где будет ограничена застройка, согласован на заседаниях рабочей группы. У региона есть право определить города и районы, где запрещается строить на сельхозземлях», - уточнил госслужащий.Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев добавил, что участки не всегда используются по назначению.«Их выкупают, но вместо развития отрасли АПК иногда возводят коттеджные поселки. Особенно это актуально в муниципалитетах рядом с Московской областью», - подчеркнул спикер.Перед принятием правового акта парламентарии учтут мнение прокуратуры. До 15 июля будут определены муниципальные образования, где введут запрет. Предполагается, что комиссия выедет на место и определит вносить ли конкретную территорию в список или нет.Пока в нем города: Владимир, Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный, Радужный. Районы: Вязниковский, Суздальский, Муромский, Судогодский, Селивановский и Юрьев-Польский. В Гусь-Хрустальном, Кольчугинском, Меленковском и Собинском районах выбраны отдельные поселения. При этом реестр пока не утвержден окончательно.