И в продолжение темы поддержки предпринимателей. Сегодня во Владимире прошёл круглый стол,...

И в продолжение темы поддержки предпринимателей. Сегодня во Владимире прошёл круглый стол, посвященный проблемам и новым возможностям малого и среднего бизнеса. Инициатором встречи выступили члены профильного комитета Госдумы.Александр Дёмин, председатель комитета Государственной Думы РФ по малому и среднему предпринимательству:- Есть поручение президента, мне кажется там ключевые критерии, которые волнуют бизнес. Это критерии отнесения к МСП и критерии по упрощённому налоговому обложению. Также сейчас рассматривается третий пакет поддержки по мерам СП, что там будет, мы пока не знаем. Но я думаю, что ряд иниициатив уже разрабатывается и внесены. И я отметил бы конечно мораторий на проверки, и также дополнительно отметил субсидированные кредиты, которые сейчас есть.Активность малого и среднего предпринимательства - признак развитой экономики. Участники встречи обсудили меры поддержки реализованные на текущий момент в регионе. По словам местных и федеральных парламентариев, сейчас задействовано много таких механизмов, но некоторыми из них , например, дешевыми кредитами предпринимателям не удаётся активно пользоваться из-за сложности их получения. Отдельный вопрос - импортозамещение. И у Владимирской области есть успешные проекты в этом направлении.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Состоялся настоящий мозговой штурм по выработке новых мер поддержки. Очень важно, что сегодня вместе с нами депутаты ГД, потому что невозможно выработать меры поддержки только на местном уровне. Поэтому я считаю, что главной мерой поддержки должно быть длинное и дешёвое кредитование предприятий.