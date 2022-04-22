Сумма контракта составит почти 253 млн рублей.

В аукционе на поставку 14 автобусов во Владимир выиграла компания «ГлобалАвто». Если ФАС не отменит результаты конкурса, то «Владимирпассажиртранс» получит 12 «ЛиАЗов» и два «ПАЗа» модели «Вектор Next».Сумма контракта составит почти 253 млн рублей. Средства выделены в рамках инфраструктурного кредита. Новый подвижной состав должны будут пригнать в течение двух недель после подписания контракта. Однако пока и «ГлобалАвто», и мэрия Владимира ждут решения антимонопольщиков.Ранее , что это уже четвёртые торги по закупке нового транспорта для областной столицы. Предыдущие отменялись либо самой горадминистрацией, либо УФАС.