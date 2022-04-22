Благодатный огонь прибудет во Владимир на Пасху, 24 апреля. В Светлое Христово Воскресенье верующие...

Благодатный огонь прибудет во Владимир на Пасху, 24 апреля. В Светлое Христово Воскресенье верующие будут встречать его у Золотых ворот в 17.00. Для принесения святыни в Успенский собор с 17.00 до 18.00 от Золотых ворот до Соборной площади пройдет крестный ход.Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения крестного хода, организуемого Владимирской епархией, 24 апреля 2022 года с 16.30 до 18.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от ул. Студеная Гора до пл. Фрунзе.Объезд транспорта будет осуществляться по ул. Дзержинского, Мира, Горького, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Октябрьскому проспекту, Усти-на-Лабе, Лыбедской магистрали.Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города.Троллейбусные маршруты:№ 1 — ул. Фатьянова - ул. Чайковского — пр. Строителей - ул. Горького - ул. Мира - театр «Разгуляй».№№ 2 и 8 - на время встречи Благодатного огня и проведения крестного хода работать не будут.№ 5 - ул. Фатьянова - ул. Чайковского — пр. Строителей - ул. Мира - ул. Усти-на-Лабе - Вокзал.№ 7 — пр. Ленина - ул. Чайковского — пр. Строителей - ул. Горького - ул. Мира - ВЭМЗ.Автобусные маршруты:№№ 1С, 5, 6С, 12С, 15, 16С, 17, 22, 25, 26С, 27, 28, 33С, 36 будут направлены в объезд по ул. Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали.Остальные маршруты общественного транспорта следуют без изменений, сообщили в пресс-службе мэрии.