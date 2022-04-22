В преддверии праздника 9 мая во Владимире приводят в порядок памятники погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом рассказала администрация города на своей страничке вКонтакте. Ведётся

В преддверии праздника 9 мая во Владимире приводят в порядок памятники погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом рассказала администрация города на своей страничке вКонтакте. Ведётся работа по высадке травы на газонах возле памятников и обелисков. Ремонтируют плиточное покрытие, красят лавочки и урны. Не забыли и про косметический ремонт самих обелисков. Присоединяйтесь к нам в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!