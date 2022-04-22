Сегодня ранним утром произошел пожар в поселке Дружбы Камешковского района. В 04-39 22 апреля 2022...

Сегодня ранним утром произошел пожар в поселке Дружбы Камешковского района.В 04-39 22 апреля 2022 года в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Мира, 15А.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Вызов в пожарную охрану был совершен поздно и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение конструкций дома.Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для тушения пожара и проведения разведки. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 120 кв. м.В результате пожара сгорела кровля, имущество и внутренняя отделка 3-х квартир. К сожалению, на пожаре погиб мужчина 1980 г. р.К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники, 14 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара, сообщает пресс-служба ведомства.