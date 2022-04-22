Юрьев-Польский суд вынес решение по делу водителя, сбившего велосипедиста.
Управляя автомобилем,...
Юрьев-Польский суд вынес решение по делу водителя, сбившего велосипедиста.
Управляя автомобилем, водитель совершил нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
24 июня 2021 года он ехал по дороге г. Владимир – г. Юрьев-Польский – г. Переславль-Залесский со скоростью около 70 км/ч. Обнаружив перед собой опасность для движения в виде двигавшегося в попутном направлении велосипедиста, не принял мер к снижению скорости, решил его объехать, не выбрав безопасный боковой интервал.
Из-за этого произошло столкновение с велосипедисткой, в результате чего пострадавшая на следующий день скончалась от полученных травм.
Подсудимый полностью признавая себя виновным в содеянном, загладил причиненный преступлением вред, примирившись с родственниками погибшей.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 1 год, информирует Юрьев-Польский районный суд.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: Pixabay.com