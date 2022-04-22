Юрьев-Польский суд вынес решение по делу водителя, сбившего велосипедиста. Управляя автомобилем,...

Юрьев-Польский суд вынес решение по делу водителя, сбившего велосипедиста.Управляя автомобилем, водитель совершил нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.24 июня 2021 года он ехал по дороге г. Владимир – г. Юрьев-Польский – г. Переславль-Залесский со скоростью около 70 км/ч. Обнаружив перед собой опасность для движения в виде двигавшегося в попутном направлении велосипедиста, не принял мер к снижению скорости, решил его объехать, не выбрав безопасный боковой интервал.Из-за этого произошло столкновение с велосипедисткой, в результате чего пострадавшая на следующий день скончалась от полученных травм.Подсудимый полностью признавая себя виновным в содеянном, загладил причиненный преступлением вред, примирившись с родственниками погибшей.Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 1 год, информирует Юрьев-Польский районный суд.Приговор в законную силу не вступил.Фото: Pixabay.com