В Судогодском районе инспекторы ГИБДД изъяли у местного жителя водительское удостоверение с...
В Судогодском районе инспекторы ГИБДД изъяли у местного жителя водительское удостоверение с признаками подделки
В конце марта текущего года при оформлении дорожно-транспортного происшествия 43-летний житель Судогодского района предъявил инспектору ДПС водительское удостоверение, которое вызвало у полицейских сомнение в подлинности.
Документ был изъят и направлен на экспертизу, результаты которой подтвердили, что удостоверение поддельное.
Фигурант признался, что не смог сдать практическую часть сдачи экзамена в ГИБДД и решил приобрести поддельный документ через Интернет.
Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в настоящее время отделением дознания ОМВД России по Судогодскому району в отношении 43-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.
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