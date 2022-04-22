В Судогодском районе инспекторы ГИБДД изъяли у местного жителя водительское удостоверение с...

В Судогодском районе инспекторы ГИБДД изъяли у местного жителя водительское удостоверение с признаками подделкиВ конце марта текущего года при оформлении дорожно-транспортного происшествия 43-летний житель Судогодского района предъявил инспектору ДПС водительское удостоверение, которое вызвало у полицейских сомнение в подлинности.Документ был изъят и направлен на экспертизу, результаты которой подтвердили, что удостоверение поддельное.Фигурант признался, что не смог сдать практическую часть сдачи экзамена в ГИБДД и решил приобрести поддельный документ через Интернет.Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в настоящее время отделением дознания ОМВД России по Судогодскому району в отношении 43-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.Фото: Pexels.com