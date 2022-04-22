Во Владимирской области ввели особый противоправный режим с 22 апреля. Соответствующее постановление подписал врио главы региона Александр Авдеев. В связи с возникновением массовых

Во Владимирской области ввели особый противоправный режим с 22 апреля. Соответствующее постановление подписал врио главы региона Александр Авдеев. В связи с возникновением массовых природных пожаров, для предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий в условиях повышенной пожарной опасности с 22 апреля во Владимирской области установлен особый противопожарный режим. В этот период в регионе вводится запрет на разведение