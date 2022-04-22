На территории региона за прошедшие сутки 22 апреля лабораторно подтверждено 66 случаев заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 22 апреля лабораторно подтверждено 66 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
19 - во Владимире
11 - в Муромском районе
4 — в Гусь-Хрустальном районе
8 — в Меленковском районе
6 - в Ковровском районе
4 — в Кольчугинском районе
3 — в Александровском районе
3 — в Вязниковском районе
3 — в Юрьев-Польском районе
1 — в Суздальском районе
1 - в Камешковском районе
1 — в Селивановском районе
1 — в Киржачском районе
1 — в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 150 121 случай заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).