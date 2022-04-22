На территории региона за прошедшие сутки 22 апреля лабораторно подтверждено 66 случаев заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 22 апреля лабораторно подтверждено 66 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.19 - во Владимире11 - в Муромском районе4 — в Гусь-Хрустальном районе8 — в Меленковском районе6 - в Ковровском районе4 — в Кольчугинском районе3 — в Александровском районе3 — в Вязниковском районе3 — в Юрьев-Польском районе1 — в Суздальском районе1 - в Камешковском районе1 — в Селивановском районе1 — в Киржачском районе1 — в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 150 121 случай заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).