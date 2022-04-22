За последние сутки во Владимирской области выявлено 66 случаев заражения коронавирусом. Это на 5 меньше, чем накануне. Госпитализировано 20. Это на 2 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 66 случаев заражения коронавирусом. Это на 5 меньше, чем накануне. Госпитализировано 20. Это на 2 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 150 121. В лидерах по приросту Владимир – 19 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 11. На третьем