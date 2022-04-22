По состоянию на 22 апреля в медорганизациях региона действуют 276 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 22 апреля в медорганизациях региона действуют 276 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 72,1 процента из них занято (199), свободны 77 коек. 20 жителям области с тяжелой формой заболевания потребовалась госпитализация.145036 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 123 человека.Напомним, что 22 апреля в области выявлено 66 новых случаев коронавируса.За период наблюдения в области отмечено 3428 летальных случаев, 2 человека скончались за последние сутки.