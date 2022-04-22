О поисковых работах в горах Кавказа расскажет участник объединения Часовые памяти Сергей Лакизо....

О поисковых работах в горах Кавказа расскажет участник объединения "Часовые памяти" Сергей Лакизо. Сегодня во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи пройдет встреча, посвященная военно-историческому фестивалю "Заоблачный фронт".Его цель - увековечить память погибших при обороне Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Проводить поисковые работы на высокогорье довольно проблематично. У поисковиков должны быть альпинистская подготовка, специальное оборудование. Заброс к перевалам Главного Кавказского хребта - трудоемкий и дорогой процесс. Опыт экспедиций прошлых лет показал: незахороненные останки солдат встречаются даже там, где уже отработали местные поисковые отряды. Ежегодно в экспедиции отправляются не менее пятидесяти человек из разных регионов нашей страны, в том числе и из Владимирской области.