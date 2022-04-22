В регион поступило 500 дополнительных доз вакцины Спутник-М - для вакцинации детей и подростков...

В регион поступило 500 дополнительных доз вакцины "Спутник-М" - для вакцинации детей и подростков от коронавируса. Это уже третья поставка специального иммунобиологического препарата в нашу область.Прививка предназначена для несовершеннолетних от 12 до 17 лет. Первым компонентом на сегодня привито 832 ребенка. Поступившая вакцина распределена между детскими больницами и поликлиниками. Подростки до 15 лет могут вакцинироваться от ковида только с согласия родителей. "Спутник-М" представляет собой аналог "Спутника-V", концентрация которого снижена в пять раз.