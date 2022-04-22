За две игры до окончания финала волейболистки «Мурома» стали Чемпионами России по волейболу среди...

За две игры до окончания финала волейболистки «Мурома» стали Чемпионами России по волейболу среди женских команд высшей лиги Б.Наши спортсменки выиграли 8 из 8 игр заключительной части финала. Вчера матч с командой "Северянка-2" (Череповец) завершился со счетом 3:2.Спортсменки досрочно завоевали этот титул.Поздравляем волейболисток из Мурома и их тренера Антона Лутошкина с победой!Фото: Муром24