Зал ожидания владимирского железнодорожного вокзала стал театральной площадкой для московской...

Зал ожидания владимирского железнодорожного вокзала стал театральной площадкой для московской детской студии. Экспериментальный показ - репетиция перед выступлением в Суздале. В эти выходные там пройдет фестиваль " Творческие встречи". Как на пьесу отреагировали пассажиры - расскажет Екатерина Васильева.Пассажиры владимирского вокзала еще не догадываются, что через минуту станут зрителями спектакля. И лишь внимательные замечают странное расположение стульев. Герои постановки тоже ждут поезда. Показать спектакль в зале ожидания решилась московская детская театральная студия.Екатерина Резникова, художественный руководитель студии "Литера-Т":- У детей в голову пришла такая мысль, мы же играем про вокзал, а давайте сыграем на вокзале. И активные родители быстро подхватили эту мысль и позвонили на вокзал, и вот решили создать такой перформанс.В пьесе Надежды Сакмаровой действие разворачивается в зале ожидания железнодорожного вокзала провинциального города. Станция "Владимир" юным московским артистам хорошо знакома. Не первый год они сходят здесь с поезда , приезжая на театральный фестиваль в Суздаль. Спектакль на вокзале своеобразная репетиция перед конкурсным выступлением.Лиза Гусарова и Яна Стреколовская, воспитанники студии "Литера-Т":- Волнительно очень, после монолога прям очень очень ... облегчение? Да!Тимофей Петров, воспитанник студии "Литера-Т":- мой герой полицейский, он защитник. А в конце он хочет уехать отсюда просто, чтобы уехать к любимой, наконец на ней женится.Поиск собственного пути, цели в жизни- вот главная и очень близкая для подростков идея спектакля. Некоторые пассажиры сначала даже не поняли, что это юные артисты.Анна:- В такой суете, в дороге, с пересадками, люди едут и тут раз такой яркий лучик в виде детей, их игры, их эмоций, впечатления очень хорошие, да, я прям улыбнулась.Сотрудники железнодорожного вокзала такому сотрудничеству оказались тоже очень рады. Светлый, просторный зал ожидания на сорок пять минут стал театральной площадкой. И все взглянули на него по-новому. А ребята после такого эксперимента настроены только на гран-при театрального фестиваля.Екатерина Васильева, Андрей Синягин.Вести "Владимир"