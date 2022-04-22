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<a href="https://33live.ru/novosti/22-04-2022-zhitel-sobinskogo-rajona-otpravitsya-v-tyurmu-na-9-let-za-ubijstvo-podrostka.html" target="_blank">Житель Собинского района отправится в тюрьму на 9 лет за убийство подростка</a> - Житель Собинского района получил 9 лет тюрьмы за убийство подростка. Он подумал, что несовершеннолетний похитил рыбу в его пруду. Вердиктом установлено, что в ночь с 5 на 6 июля 2020 года у