Житель Собинского района получил 9 лет тюрьмы за убийство подростка. Он подумал, что несовершеннолетний похитил рыбу в его пруду. Вердиктом установлено, что в ночь с 5 на 6 июля 2020 года у
Житель Собинского района получил 9 лет тюрьмы за убийство подростка. Он подумал, что несовершеннолетний похитил рыбу в его пруду. Вердиктом установлено, что в ночь с 5 на 6 июля 2020 года у проезжей части 11-го километра автодороги «Собинка-Лакинск-Ставрово» 40-летний житель Собинского района Д. из ружья ТОЗ-34ЕР, заряженного патронами 12-го калибра с картечью, произвел выстрел в ранее незнакомого