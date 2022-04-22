Житель Татарстана обманул в интернете ковровчанку. Женщина заплатила 100 тысяч за офисную продукцию, которую так и не получила. Заявление о хищении денежных средств на сумму свыше 100 тысяч

Житель Татарстана обманул в интернете ковровчанку. Женщина заплатила 100 тысяч за офисную продукцию, которую так и не получила. Заявление о хищении денежных средств на сумму свыше 100 тысяч рублей поступило в полицию в марте текущего года от руководителя одной из фирм города Коврова. На одном из Интернет-сайтов менеджер фирмы обнаружила объявление о продаже офисной продукции по