Приговор пока не вступил в законную силу.

В Юрьев-Польском осудили автомобилиста, который насмерть сбил велосипедистку. Мужчина получил условный срок.Он 24 июня прошлого года, управляя машиной, ехал по трассе «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский» со скоростью около 70 км/ч. Увидев велосипедиста, водитель не затормозил, а решил его объехать, не выбрав безопасный интервал. В результате автомобиль сбил двухколесный транспорт. На следующий день пострадавшая скончалась от полученных травм.«Подсудимый полностью признавая себя виновным в содеянном, загадил причинённый преступлением вред, примирившись с родственниками погибшей», - пояснили в пресс-службе Владимирского областного суда.Фемида приговорила виновника ДТП к 1,5 годам колонии условно, а также лишила его водительских прав. Приговор пока не вступил в законную силу.