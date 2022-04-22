Перед судом предстанет жительница Суздаля, обвиняемая в причинении смерти сожителю. Завершено...

Перед судом предстанет жительница Суздаля, обвиняемая в причинении смерти сожителю.Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы города Суздаля, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.Следствием установлено, что примерно с 2011 года обвиняемая проживала с местным жителем. 11 ноября 2021 года во время распития спиртных напитков между сожителями возникла ссора на бытовой почве. Во время конфликта обвиняемая нанесла своему сожителю удар ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений 62-летний потерпевший скончался на месте преступления.По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении женщина признала полностью, в содеянном раскаялась.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Суздальский районный суд, рассказали в пресс-службе СУ следкома по Владимирской области.Фото: Pixabay.com