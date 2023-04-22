Легковой автомобиль во Владимирской области спровоцировал смертельную аварию. По предварительным...

Легковой автомобиль во Владимирской области спровоцировал смертельную аварию.По предварительным данным регионального УМВД, 22 апреля около 12:00 часов на 6 км трассы «Лемешки-Сокол» в Суздальском районе произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля «Шевроле» столкнулся при развороте рейсовым автобусом № 102. Автобус следовал в попутном направлении.В результате аварии погиб водитель автомобиля. Пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.Фото - "Подслушано Автомобилистов Владимир".