1 сентября 2023 года новая школа в селе Сновицы Суздальского района откроет двери для учеников. В...

1 сентября 2023 года новая школа в селе Сновицы Суздальского района откроет двери для учеников.В селе Сновицы Суздальского района продолжается строительство корпуса начальной школы на 240 мест. Это единственная школа, где дети учатся в две смены. После введения объекта в эксплуатацию, проблема будет решена. Об этом сообщили в официальном телеграмм-канале администрации Суздальского района.Строительство ведется в рамках нацпроекта «Образование». Сейчас подрядная организация приступила к благоустройству территории и оснащению оборудованием.Строительство объекта находится на личном контроле главы администрации района Алексея Сараева и его заместителя Александра Авсеенка.Фото pxfuel.com