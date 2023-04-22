Ещё 52 человека во Владимирской области заболели коронавирусом за сутки.
На территории региона 21...
Ещё 52 человека во Владимирской области заболели коронавирусом за сутки.
На территории региона 21 апреля 2023 года лабораторно подтверждено 55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области.
16 — во Владимире
4 — в Муромском районе
7 — в Ковровском районе
2 — в Кольчугинском районе
2 — в Александровском районе
2 — в Юрьев-Польском районе
6 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Судогодском районе
3 — в Собинском районе
1 — в Радужном
3 — в Камешковском районе
1 — в Меленковском районе
0 — в Вязниковском районе
3 — в Суздальском районе
1 — в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184682 случаев заболевания.