Ещё 52 человека во Владимирской области заболели коронавирусом за сутки. На территории региона 21...

Ещё 52 человека во Владимирской области заболели коронавирусом за сутки.На территории региона 21 апреля 2023 года лабораторно подтверждено 55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области.16 — во Владимире4 — в Муромском районе7 — в Ковровском районе2 — в Кольчугинском районе2 — в Александровском районе2 — в Юрьев-Польском районе6 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Судогодском районе3 — в Собинском районе1 — в Радужном3 — в Камешковском районе1 — в Меленковском районе0 — в Вязниковском районе3 — в Суздальском районе1 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 184682 случаев заболевания.