Врач советует универсальные методы защиты от клещей.

Врач советует универсальные методы защиты от клещей.С энцефалитом шутки плохи, именно поэтому весной и летом стоит остерегаться клещей при любом раскладе. Не все из них являются переносчиками вирусной инфекции, но беду проще предотвратить, чем пытаться из нее выпутаться.Терапевт Павел Раменский рассказал самые простые и рациональные способы избежать укуса. Всего их два, а предпочтителен первый — надевать защитную одежду перед походом в лес и другие места обитания опасных насекомых. Если плотное полотно будет закрывать уязвимые части тела, клещ элементарно не сможет присосаться.Второй способ — использовать репелленты. "Это вещество отпугивает клещей", — поясняет врач.Метод гораздо менее экологичный, но все же применяется на практике.Как пишет телеканал , другой медицинский эксперт Олеся Савельева рекомендует выбирать для отдыха на природе места, которые очищены от сухой травы и веток. Там меньше шансов встретить клеща.Сайт передает, что пик активности клещей приходится на месяцы с мая по июль. Некоторые люди предпочитают защищаться от энцефалита вакцинацией, но этот вариант решения вопроса подходит не каждому из-за возможных осложнений.