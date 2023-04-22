Каким будет новый гостиничный комплекс в центре Владимира? В центре Владимира весной 2025 года...

Каким будет новый гостиничный комплекс в центре Владимира?В центре Владимира весной 2025 года планируется открытие гостиничного комплекса на Студеной горе рядом с церковью архангела Михаила. Об этом стало известно из проектной документации, которую показали представители общественного движения "Владимир будущего".Гостиница будет представлять шестиэтажное здание с фасадами. Его отделают навесными панелями коричневого, бежевого и белого цвета. Зелени практически не будет, зато - максимум асфальта и тротуарной плитки.Строить отель планируют уже через месяц. Стоимость работ - более одного миллиарда рублей.По плану, к середине июля 2023 года подрядчик должен подготовить основание, сделать стяжки из бетона, устроить фундамент. До конца ноября нужно подвести наружные инженерные сети.Осенью 2024 года должны быть построены стены, перегородки, перекрытия, фасады и крыша, смонтированы внутренние инженерные сети и благоустроенна территория вокруг.Отделка помещений должна завершиться в январе 2025 года.Фото: официальная группа вконтакте "Владимир будущего"