Ко дню 78 годовщины Победы во Владимирской области высадили Сад памяти. В преддверии 78...

Ко дню 78 годовщины Победы во Владимирской области высадили "Сад памяти".В преддверии 78 годовщины Победы в память об участниках боевых действий 1941-1945гг. на территории Кольчугинского района состоялась ежегодная международная акция "Сад Памяти".В мероприятии приняли участие учащиеся Большевистской, Макаровской сельских школ, школы № 5 города Кольчугино, работники ГКУ ВО «Кольчугинское лесничество», МКУ «Отдел сельского хозяйства и природопользования Кольчугинского района», отдела по социальным вопросам, работе с молодёжью, физической культуре и спорту администрации Кольчугинского района, администрации Ильинского и Флорищинского сельских поселений, а также жители поселка Большевик. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Владимирской области.Около памятника погибшим солдатам участники акции высадили аллею из саженцев сибирской голубой ели. В природе эти деревья могут жить до трёхсот лет напоминая людям о минувших временах и героизме нашего народа.Акция предполагает посадку 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.Фото: официальный телеграм-канал главы администрации Кольчугинского района Алексея Андрианова