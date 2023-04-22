Филипп Киркоров любит эпатировать.

Филипп Киркоров любит эпатировать.Народный артист России Филипп Киркоров очень любит шокировать свою армию поклонников громкими заявлениями и невероятными образами, поэтому с завидным постоянством оказывается в эпицентре громких скандалов. Его по праву можно считать не только Королем эстрады, но и королем эпатажа.Певец, несмотря на всю самоиронию и открытость, предпочитает скрывать от публики подробности личной жизни, чем лишь подливает масло в огонь... Злые языки поговаривают, что музыкант неровно дышит к представителям сильно пола, в частности, к рэперу и блогеру Давиду Манукяну, известному широкой аудитории под псевдонимом Дава.Слухи появились после того, как Филипп Киркоров и молодой исполнитель в компании накаченных раздетых мужчин появились на музыкальной премии. Светское мероприятие даже попало под проверку компетентных органов на предмет пропаганды ЛГБТ.Так или иначе, между артистами есть связь, которая даже для их поклонников оставалась тайной. Известный диджей Игорь Диденко полагает, что Филипп Киркоров решился на преобразование внешности, взяв пример с Давы."[Филипп Киркоров] начал с торса, следуя, очевидно, примеру своего друга Давы, замутил себе искусственно "кубики" пресса и откачал жир" – отметил Игорь Диденко. В целом диджей поддержал стремление поп-короля изменить внешность. По его словам, главное, чтобы здоровье не страдало. "Кто как хочет, так и д... делает" – пошутил музыкант.