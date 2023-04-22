Эксклюзивные фото к 153 годовщине со дня рождения Ленина от корреспондента Дни.ру. Вторая часть проекта о памятниках легендарному революционеру.

Эксклюзивные фото к 153 годовщине со дня рождения Ленинаот корреспондента "Дни.ру". Вторая часть проекта о памятниках легендарному революционеру.Великий идеолог коммунизма стал путеводной звездой для многострадальной страны, а созданная им партия направила ее вперед к коммунизму. Сегодня, мечтая о социалистическом обществе, где царит мир и справедливость, россияне вспоминают Владимира Ильича Ленина, который машет им едва ли не в каждом городе.Корреспондент "Дни.ру" подготовил продолжение фоторепортажа о памятниках вождю революции из разных уголков России. Первую часть о монументах в честь Ленина .Тюмень может похвастаться одним из самых больших бронзовых памятников Ленину. Интересный факт: во времена Великой Отечественной войны в городе находился временный мавзолей, где два года хранили тело Владимира Ильича.В Нижнем Новгороде высоченный гранитный Ленин изображен вместе с марксистами. По соседству здание Нижегородской ярмарки, а еще рядом Стрелка — место слияния рек, Волги и Оки.Ленин во Владивостоке ломает систему больших городов: установлен он не в центре города, а около железнодорожного вокзала. Вождь революции встречает приезжающих и провожает отбывающих. Мелочь, а приятно!Ну а в Астрахани Ленин возвышается прямо у кремлевской стены, враг не пройдет. Отец Владимира Ильича родился в этом городе, поэтому его тоже увековечили: в центре Астрахани есть отдельный памятник Илье Николаевичу Ульянову.Ленин в Пскове тоже стоит в двух шагах от местного кремля — крома.Площадь перед скульптурным сооружением является одним из любимых мест отдыха горожан.В Новосибирске памятник Ленину занимает обширное пространство, хотя при жизни Владимир Ильич бывал в городе лишь проездом, да и то менее суток. Так или иначе, одноименная площадь в честь идеолога коммунизма — ведущая достопримечательность города и место встреч.До Калининградской области традиция смотреть на красавца-вождя тоже дошла. Белый Ленин в Зеленоградске встречает удивленные взгляды на Курортном проспекте, пока отдыхающие идут к Балтийскому морю. Пару лет назад монумент хотели перенести ради расширения гостиницы, но горожане его отстояли.Ленин в Красноярске гармонично вписывается в парковый ландшафт. Вокруг скульптуры установлены качели, чтобы все желающие скрашивали досуг, любуясь на вождя.Йошкар-Ола гордится скульптурой Владимира Ильича в полный рост, да еще какой! В столице Марий Эл обошлись без пафоса — Ленин тут держит руки в карманах и создает впечатление товарища из советского прошлого.Памятник Ленину в Кызыле открыли к столетию со дня его рождения в 1970 году. Сперва может показаться, что он примитивный, но в контексте местного колорита — напротив молитвенного буддийского барабана монумент выглядит символично.Ленин в Великом Новгороде — это образная вершина Великого Октября, ведь постамент как раз выполнен в революционной тематике.Это один из первых памятников легендарному вождю, установленных в Советском Союзе.У Барнаула целая коллекция скульптурных сооружений в честь Ленина. Одна из лучших — на площади Советов.Оригинальностью отличается памятник в Уфе. Сзади вождя возвышается стела с земным шаром.Вблизи лицо Владимира Ильича Ленина выглядит так, будто он коренной житель Башкирии."Кто ж его посадит? Он же памятник!" — шутят некоторые кинолюбители. А в Абакане взяли, да и посадили бронзового Ленина, причем очень даже впечатляюще! В Хакасии птицам он нравится, и с пернатыми не поспоришь.Ленин в Воронеже — это классика жанра. Монумент возвели еще до Великой Отечественной войны, а по окончании реконструировали. Кстати, в лихие 90-е хулиган целился в него из гранатомета, но, к счастью, промахнулся.Скульптурный Ленин в Ржеве изначально стоял с вытянутой вперед рукой, но в военное время его уничтожили в период оккупации. Более того, на площадке перед памятником были установлены виселицы для проведения показательных казней советских граждан. И хотя сейчас памятник выглядит приемлемо, это место скорби — земля помнит пролитую кровь.По легенде, Ленин называл Иваново-Вознесенск (ныне Иваново, — Прим. ред.), одной из трех пролетарских столиц наряду с Москвой и Петербургом. Кроме того, город стал Родиной первого Совета. В честь Владимира Ильича установлено несколько скульптурных сооружений.Самара не забывает вождя революции и всячески подчеркивает его связь с историей города. Именно там Владимир Ильич Ульянов стал Лениным, в его голову пришли грандиозные планы и появился решительный настрой к изменению уклада социальной жизни.