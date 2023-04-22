МЧС по Владимирской области предупреждает о необходимости соблюдения мер безопасности при...

МЧС по Владимирской области предупреждает о необходимости соблюдения мер безопасности при пользовании маломерными судами.Согласно постановления Губернатора Владимирской области № 304 от 15 мая 2020 года, на водных объектах Владимирской области использовать маломерные суда для передвижения без цели рыболовства разрешается с 15 мая 2023 года, т.е. когда открывается навигационный период.Государственная инспекция по маломерным судам ГУ МЧС России по Владимирской области предупреждает о необходимости соблюдения мер безопасности при пользовании маломерными судами, как самими судоводителями, так и их пассажирами.Перед выходом на воду:Проверить корпус маломерного судна на предмет его целостности, убедитесь в отсутствии протечки, пропуска воздуха если судно надувное! Выявленные повреждения устрани до выхода на воду.Проверить исправность движителя, его рулевого управления, его крепления, наличие весел, состояние уключин, герметичных отсеков, предусмотренных заводом изготовителем.Не забудьте взять индивидуальные спасательные средства, для себя и пассажиров, якорные и швартовые приспособления!На воде:Не плавать в условиях плохой видимости.Не держать лодку боком к сильному ветру и волне.Не перегружать лодку вещами.Соблюдать правила расхождения с встречным судном (левыми бортами).Не выходить на лодке на судовой ход, если река судоходная.Не садитесь сам и не сажайте пассажира в лодке на борт.Соблюдать безопасную скорость движения и не допускать опасного маневрирования.Не превышать норму пассажировместимости лодки.Не управлять лодкой в состоянии алкогольного опьянения.Фото pxfuel.com