На пяти улицах Владимира обновили дорожную разметку. Во Владимире с прошлой недели наносят...

На пяти улицах Владимира обновили дорожную разметку.Во Владимире с прошлой недели наносят разметку на дороги. Работы уже выполнены на улицах Большая Московская, Большая Нижегородская, Суздальский проспект, Гагарина, Ерофеевский спуск."В первую очередь работы проводят на центральных улицах, по которым осуществляется движение общественного транспорта, а также вблизи которых находится большое количество социальных объектов. Затем переходят на второстепенные дороги", - сообщил глава администрации города Дмитрий Наумов в своем телеграм-канале.Для разметки пешеходных переходов используют специальную краску на основе термопластика.Фото: официальный телеграм-канал "Дмитрий Наумов. Официально"