На улице Мира во Владимире высадили больше 40 лип. Их разместили на разделительной полосе. Работы по озеленению города продолжаются – в этом году на закупку растений выделено больше средств.

На улице Мира во Владимире высадили больше 40 лип. Их разместили на разделительной полосе. Работы по озеленению города продолжаются – в этом году на закупку растений выделено больше средств. Также в администрации города подчеркнули – часть саженцев закупили на деньги спонсоров. Вот только приживутся ли липы – непонятно. Во Владимире уже был печальный опыт с