Большой пес заботится о слепых малышах.

Большой пес заботится о слепых малышах.Многие люди уверены, что кошки и собаки не могут дружить, из-за устоявшегося мифа об их вечной вражде. Однако в реальной жизни бывают случаи, когда эти два абсолютно разных животных находят контакт и даже могут полюбить друг друга. Это произошло с героями видео, взорвавшего Сеть.На просторах Интернета появился ролик о псе, сумевшем стать опорой для новорожденных котят. Питомец, огромный по размерам, моет пока еще слепых малышей, помогает им взбираться на диван, а также нежится с ними. Посмотрев видео, некоторые пользователи решили, что пес стал для этих пушистых комочков папочкой."О таком отце можно только мечтать, а этим котятам повезло. Как же трогательно он о них заботится. Я плачу от умиления", – пишут доведенные до слез пользователи.А кто-то нашел в этом ролике более глубокий смысл. Некоторые люди на просторах Интернета решили, что цель жизни пса – помогать малышам."Кажется, что он нашел свое предназначение", – рассуждают пользователи.