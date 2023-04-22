Добавим, что месячник по благоустройству и санитарной очистке областной столицы продлится до конца апреля.

Во Владимире на общегородской субботник вышли 25 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.На неделе в мероприятии участвовали работники более 950 предприятий и учреждений, а непосредственно 22 апреля - более 300 коллективов различных организаций города. Горожане убирались во дворах, приводили в порядок общественные пространства и частные территории.Власти обеспечили волонтёров инвентарем, перчатками и мусорными мешками. Для своевременного вывоза мусора чиновники привлекли почти 200 единиц коммунальной техники. За субботу из города вывезут порядка 400 тонн мусора. Работа продолжится и в воскресенье.Добавим, что месячник по благоустройству и санитарной очистке областной столицы продлится до конца апреля.