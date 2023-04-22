Погода во Владимире на 23 апреля: солнечно и тепло, до +13 градусов ночью.
Завтра погода во...
Погода во Владимире на 23 апреля: солнечно и тепло, до +13 градусов ночью.
Завтра погода во Владимире будет солнечной и без осадков.
Температура воздуха днем повысится до +18°C. Ночью столбик термометра опустится до +13°C.
Ветер северный, 3м/с
Атмосферное давление в течение суток изменится от 747 до 749 мм.рт.ст.
Народный прогноз погоды
В этот день почитается память святого Терентия Маревного. Если солнце в этот день при восходе окружено дымкой - жди богатого урожая. А если появлялись маленькие пауки, то холодная погода уже не вернется.
Фото pxfuel.com