Стало известно, когда завершится отопительный сезон во Владимире. Многие жители Владимира стали...

Стало известно, когда завершится отопительный сезон во Владимире.Многие жители Владимира стали часто задавать вопросы в социальных сетях: "Когда закончится отопительный сезон в домах?". Так как температура воздуха уже больше недели держится на отметке выше 15 градусов днем, владимирцы стали жаловаться, что в домах стало очень жарко и им надоело отапливать улицу за свой счет."Есть федеральный стандарт, он утвержден постановлением правительства, отопительный сезон в муниципальном образовании заканчивается, когда температура воздуха в течение 5 суток подряд, среднесуточная температура, подчеркиваю, не ниже +8 градусов Цельсия", - рассказал официальный представитель мэрии Игорь Ефремов.С 24 апреля 2023 года глава города Владимира Дмитрий Наумов распорядился завершить отопительный сезон на территории города Владимира. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии города Владимира.Также Дмитрий Наумов дал указание руководству городского управления ЖКХ довести соответствующую информацию до управляющих организаций и генерирующих поставщиков тепловой энергии.Фото pxfuel.com