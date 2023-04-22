Трассу М-7 « Волга» во Владимирской области перекроют. Пресс-служба Управления федеральных...

Трассу М-7 « Волга» во Владимирской области перекроют.Пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог сообщила, что трасса М-7 "Волга" во Владимирской области будет перекрыта почти на 40 минут. На трассе М-7 «Волга» в Ковровском и Вязниковском районах с 3 по 4 мая будут проводиться работы. Планируется возвести сразу 3 модульных пешеходных перехода. Обычно строители за ночь могут возвести лишь один пешеходный переход.- 3 мая с 22:00 до 22:40 на 243-м км (Сенино, Ковровский район);- 4 мая с 2:00 до 2:40 на 287-м км (Коурково, Вязниковский район);- 4 мая с 4:30 до 5:10 на 285-м км (Лихая пожня, Вязниковский район).Пешеходные переходы оборудуют видеонаблюдением, стационарным освещением, подъемными платформами для маломобильных граждан, системой связи с диспетчером и пандусами на лестничных сходках. Также предусмотрена защита от дождя и снега - светопрозрачное ограждение из монолитного поликарбоната.Фото - pxfuel.com