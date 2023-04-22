В 2023 году на борьбу с борщевиком во Владимирской области потратят более 12 миллионов рублей. В...

В 2023 году на борьбу с борщевиком во Владимирской области потратят более 12 миллионов рублей.В 2023 году во Владимирской области фитосанитарное обследование на засоренность территорий борщевиком планируется провести в 273 населенных пунктах. Об этом сообщили в региональном филиале «Россельхозцентра». Общая площадь его распространения на данный момент составляет около 3,5 тысячи гектаров. По информации "Россельхозцентра", в этом году на борьбу с борщевиком планируют потратить 12,4 миллиона рублей.Существует несколько способов борьбы с вредным растением:механическое уничтожениеагротехническая обработка со вспашкой участковхимический метод с двукратной обработкой гербицидами в обоснованные сроки.Во Владимирской области с 2022 года за зарастание борщевиком штрафуют не только собственников земель сельхозназначения, но и владельцев других категорий земельных участков. Штраф грозит от 2 до 5 тысяч рублей, должностным лицам – от 10 до 40 тысяч, организациям – от 30 до 150 тысяч рублей.Напомним, что ранее штрафовать имел право только Россельхознадзор, но теперь этим правом наделены органы местного самоуправления. Каждый человек может позвонить на горячую линию владимирского Россельхозцетра и сообщить, где в его населенном пункте произрастает борщевик.Информация принимается от населения по телефону: +7 (4922) 34-19-28.Фото pxfuel.com