В Патриаршем саду во Владимире рассказали о первоцветах. А вот кому точно можно признаться в...

В "Патриаршем саду" во Владимире рассказали о первоцветах.А вот кому точно можно признаться в любви - так это первоцветам. Их время коротко, скоро придется с ними попрощаться до следующей весны. Поэтому давайте любоваться вместе с сотрудниками Патриаршего сада, который на этой неделе отмечает 75-летний юбилей.- Здесь тепло, они думают - чем полакомиться.Белые выросты на цветах хохлатки для муравьев - десерт. Ради которого они готовы пройти любое поле. Вот и разносят по всему свету богатые белками и жирами семена первоцвета. Они у хохлатки не летучие, и без трудолюбивых насекомых пропал бы цветок и очаровательные лавандовые плантации. Прорастают семена только на 5 год жизни.Валентина Блинова, методист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Когда цветет хохлатка, смотрите как здорово. Прикрыта зеленым ковром почва, еще листья не распустились, а уже цветной ковер в дубравах. Хохлатка, так назвали - у нее листочки такие лохматые, луковичка интересная.Эта луковичка сидит в земле слабо. Хватит небольшого усилия, чтобы растение погибло. И цветы бесполезно срезать - в вазе не стоят, сразу вянут. У хохлатки есть и научное название - коридалис, переводится как "Чуб жаворонка". Сходство очевидно. По легенде рассерженная ведьма превратила в хохлатку своего петуха, за то, что мешал ей спать на рассвете.Растет хохлатка группами, и создает завораживающий лиловый ковер с запахом ванили. Пчела мимо такого медоноса не пролетит. А вот для человека растение ядовито. Услугами муравьев пользуется не только хохлатка. В их рационе и нектар этого мясистого весеннего солнышка.Валентина Блинова, методист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Чистяк весенне-желтого цвета как огонек горит, чистый- яркий, листья ярко-зеленые блестящие...Они словно похожи на маленькие копытца. Растение лекарственное и съедобно, пока цветет. А вот от этого желтого подснежного колокольчика - сплошная польза. Его ароматная зелень привлекает диких гусей. Возвращаясь с юга, они выщипывают травку в большом количестве. Отсюда и необычное название - "гусиный лук" или Гейджия. Он из семейства Лилейных, и попал к нам из Африки. Хотя и в нашей полосе "гусятник" чувствует себя замечательно. Гусей не обманешь: растение - природный антисептик и не случайно попало в группу ценнейших съедобных для человека - ученые отождествляют его с чесноком. У него даже запах такой же.Валентина Блинова, методист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Его же можно в салат использовать. Ранней весной с дикорастущих трав. гусиный лук- очень ценный в пищевом и витаминном отношении растение.У пищевого дикороса используют в пищу только надземную часть. С ним салат получится остреньким, с чесночными эфирными маслами. На фоне желтого гусятника особо заметен на земле этот кусочек голубого неба. Название первоцвета - Сцилла - намекает на мифы Древней Греции. Но если в сказаниях сцилла ужасна, то в саду, наоборот, прекрасна. Растение называют еще - Пролеском. В природе их аж 90 видов - разных расцветок и величины.Валентина Блинова, методист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад":- За счет чего она так рано раскрывает свои цветы? - за счет питательных веществ, которые были накоплены еще в прошлом году. Бывают и сортовые, и белые, даже розовые. Можно сделать композиции под хвойными растениями.Необыкновенной весеннюю клумбу делают экзотические растения.Валентина Блинова, методист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Обратите внимание на это необычное растение , которое больше вы нигде не увидите. Только у нас в Патриаршем. Растение в Дальнего Востока. Называется пузырница, физохляйна физалисовая . У нее плоды как пузыри...коробочки плодов. Физалисам родственна. Появляется очень рано, когда отцветет пропадает полностью, и вы ее даже летом не найдете.Физохлайна - эффектный , неприхотливый, но редкий цветок - из Красной книги. Реликтовый представитель средиземноморской флоры. Родственница физалиса, картофеля, томатов и баклажанов. Растение стойко переносит засуху и морозы, не случайно цветок из Средневековья сохранился до наших времен. Фиолетовые колокольчики физохлайны весной можно встретить в Монголии, Японии, Китае и Средней Азии. А вот в нашей дикой природе она - под угрозой исчезновения. Так что самое время разводить это чарующее растение у себя в саду. Самое время и для загадочных крокусов. Растения цветут максимум 2 недели. Их роскошь не только в цветах.Валентина Блинова, методист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Вот рыльца у крокуса на вес золота.- Они не только красивы , но еще и ценны своим пестиком//Это есть ШАФРАН .как раз тычинки- пестики , выдернутые из середины цветка раньше продавали по баснословно- дорогой цене.Раньше верили, что шафран - чистый концентрат солнечного света. Он и самая дорогая пряность нашей планеты, и эликсир долголетия, и афродизиак. Но человеку положена норма - 1 грамм на весь год. Больше - опасно. К тому же крокус похож на Безвременника, который еще называют "Чертовым крокусом". Их различие в размере цветка и наличии тычинок. Путать не стоит - Безвременник ядовит. Хотя и красив с виду. Не случайно первоцветы воспеты художниками и поэтами. Вот и изящная Пушкиния тоже привлекает к себе внимание необычным названием. Многие связывают его с именем Александра Сергеевича Пушкина. Но это не так. Первооткрывателем растения был русский ученый, химик Аполлос Аполлосович Мусин-Пушкин- тем не менее дальний родственник поэта, учившего чувствовать запах и вкус поэзии природы. Скоро первоцветы уступят свое место новым краскам. Их век недолог, но миссия важна - встречать и дарить Весну.Татьяна Воронцова. Илья Хлудов. Вести- Владимир.