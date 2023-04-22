Владимирцам рассказали, почему крысы могут быть хорошими домашними животными. В апреле у этих...

Владимирцам рассказали, почему крысы могут быть хорошими домашними животными.В апреле у этих животных есть свой всемирный праздник. И это несмотря на то, что во всем мире с ними еще и нещадно борются. Вы догадались? За что можно полюбить крысу?- послушаем их поклонницу Ангелину Свищ.Маленькие ушки, длинный хвост и счастье, которое может уместиться в руках. Декоративные крысы - удивительные и очаровательные питомцы. Сейчас они - третьи в списке самых популярных домашних животных, уступают место только кошкам и собакам. Эти маленькие создания быстро завоевали популярность. Екатерина купила крысу не в погоней за "модой", а по просьбе дочери. Это у них, похоже, семейное.Екатерина Махонина, хозяйка крысы:- Ребенок попросил, ну и в конце концов у меня была крыса когда-то в детстве крыса и имею опыт ухода, поэтому решила. Ну, они еще умные очень, поэтому вообще не было как-то сомнений брать или не брать.Жора очень "интеллигентен" . Как ни странно, это отличительная черта всех крыс.Екатерина Махонина, хозяйка крысы:- Он очень даже аккуратен. Ему что-то даешь он сразу положит ее в миску со своим основным кормом и оттуда кушает.Крыса - животное общительное. Нуждается в социализации, свободе передвижения и развлечениях. Крысы очень быстро привязываются к хозяевам. Эти питомцы не терпят одиночества, им всегда нужна компания. Чтобы крыса была счастливой, ее надо выпускать "погулять" по квартире. Жора в семье единственный крыс, поэтому в компаньоны выбрал себе кошку, с которой спит и играет. Мила отвечает взаимностью.Руслан Жуков, ученый-биолог:- С крыской нужно хотя бы полтора часа в день играть. Так как они являются стайными животными, с ними нужно играть, их нужно выпускать, и чтобы они вот с вами как-то взаимодействовали.В средневековье люди воспринимали крыс исключительно как разносчиков заболеваний, и этот миф все еще "гуляет" в обществе. "Яблоком раздора" между человеком и крысой стали блохи, которые путешествовали на шерсти грызунов. Пасюки (декоративные крысы) одни из самых чистоплотных животных.Руслан Жуков, ученый-биолог:- Несмотря на все предрассудки крысы являются колоссальными чистюлями и постоянно постоянно чистятся.Крысы непривередливы. Все, что им нужно - просторная клетка, подстилка и вода. Непрожорливы, и никогда не съедят больше положенной нормы.Руслан Жуков, ученый-биолог:- Домашних крыс лучше кормить сухими кормами. Причем смешивая их: кукурузу там, просо и прочее, прочее. Очень любят они яблоки, морковь, огурцы.Крыс одомашнили 200 лет назад, и вывели порядка 70 видов отличающихся формой ушек и цветом шерсти. Так большие уши - отличительная черта крыс дамбо. Есть в мире крыс и свои хаски - характер у них "собачий".- Они сначала рождаются темные, скажем так сероватые потом они с возрастом светлеют.А для тех, у кого аллергия на шерсть, но очень хочется грызуна специально вывели лысую породу. Ухаживать за ними сложнее. Питомца надо постоянно купать и держать в тепле.- Крыс, который называется Сфинкс. Волосяной покров у них полностью отсутствует немножко тут вибрисы сохранились, но они абсолютно лысые.Какой бы ни был домашний питомец, он нуждается в заботе и любви. К сожалению "модных" крыс нередко выбрасывают на улицу. Поэтому прежде чем заводить крысу, лучше сначала все про нее узнать.Ангелина Свищ Александр Голубев "Вести-Владимир".