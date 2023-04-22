Пользователям предложили завести отдельную электронную почту, ведь именно она чаще всего попадает под попытки взлома.

Владимирцев призвали обезопасить аккаунты на Госуслугах. Об этом рассказали наши коллеги изПользователям предложили завести отдельную электронную почту, ведь именно она чаще всего попадает под попытки взлома. Таким образом аферисты пытаются получить доступ к аккаунтам людей и электронным кошелькам. В результате человек рискует и сбережениями, и репутацией.В связи с этим эксперты рекомендуют завести отдельный почтовый ящик, на который регистрировать все аккаунты на госсайтах.