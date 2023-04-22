Владимирская область на 4 месте в списке востребованных субъектов России у туристов. Пресс-служба...

Владимирская область на 4 месте в списке востребованных субъектов России у туристов.Пресс-служба Ассоциации туроператоров России опубликовала рейтинг самых востребованных субъектов РФ среди туристов. Владимирская область оказалась на 4 месте. Поток туристов увеличился. В 2021 году он составил 1,6 млн человек, а вот в 2022 - 1,8 млн человек. Впервые в области создаются кемпинги, частные музеи получают поддержку, реализуются инициативы по благоустройству частных пляжей.Появилась и новая услуга - трансфер от железнодорожного вокзала Владимира до самых посещаемых мест Суздаля. Для реализации услуги приобрели 4 автобуса.Также запустили и туристические автобусы. Они следуют по маршрутам:- Муром - Владимир - Муром- Муром – Нижний Новгород – Муром,- Муром – Вязники – Муром,- Муром – Иваново – Муром.Автобусы оснащены путеводителями и аудиогидами.Фото - pxfuel.com